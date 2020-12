Crociere intorno al mondo: Viking lancia il viaggio per il 2022

15:08

Due crociere intorno al mondo in programma per Viking. La compagnia di crociere, nonostante la pandemia, ha registrato un forte domanda per i suoi viaggi più elaborati, e ha già reso disponibile per la prenotazione la World Cruise del 2022.

Il viaggio intorno al mondo per il 2021, infatti, è andato esaurito più di un anno prima della partenza. "Continuano a essere una delle nostre offerte più ambite" ha detto Torstein Hagen (nella foto), presidente di Viking.



La Viking's 2021 World Cruise partirà alla vigilia di Natale del prossimo anno da Fort Lauderdale sulla Viking Star, nave che è stata attrezzata con un vero e proprio laboratorio di analisi per il Covid 19.



Il viaggio del 2022 sarà invece a bordo della Viking Neptune, nuovo ingresso nella flotta che dispone di 465 camere per 930 ospiti, ciascuna con veranda privata e connessione Wi-Fi gratuita. La nave inoltre comprende otto ristoranti e due piscine.



Il viaggio del 2021 si articola in 136 giorni, mentre quello del 2022 in 138 con 58 porti toccati in 28 Paesi.