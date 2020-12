Disney Cruise Line: aperte le prenotazioni per le crociere 2022 ai Caraibi

17:05

Itinerari per la stagione 2022 già pubblicati e prenotazioni aperte per le due navi della flotta Disney Cruise Line, la Disney Dream e la Disney Fantasy.

Pubblicità

Come segnalato da Travelpulse, a bordo di Disney Dream si partirà da Port Canaveral alla volta delle Bahamas e di Disney Castaway Cay prima di tornare a Port Canaveral. Sull’isola sarà possibile praticare snorkeling in uno dei due sottomarini sommersi oppure divertirsi con gli scivoli d’acqua a Pelican Plunge. Possibili anche le escursioni sull'isola, tra cui un giro in barca con fondo di vetro alla barriera corallina.



La Disney Fantasy offre invece itinerari di sette notti verso i Caraibi occidentali o orientali. Durante la rotta nei Caraibi occidentali, gli ospiti faranno sosta a Cozumel in Messico, a George Town a Grand Cayman, a Falmouth in Giamaica e a Disney Castaway Cay prima di tornare a Port Canaveral. Chi sceglierà i Caraibi orientali potrà esplorare Tortola nelle isole Vergini britanniche, St. Thomas nelle isole Vergini americane e Disney Castaway Cay prima di tornare a Port Canaveral.