Msc Crociere regala ai clienti tre film dalla piattaforma Rakuten TV

17:23

Pubblicità

Msc Crociere non rinuncia a far viaggiare i clienti con la fantasia e anche in questa fase di stop ha inviato a tutti coloro che hanno prenotato una crociera nel 2020 ancora non utilizzata i codici per vedere tre film in famiglia, tra quelli disponibili sulla piattaforma Rakuten TV.



“Si tratta di piccolo un augurio di buone feste per ringraziare chi in questo anno così particolare ha continuato a credere in noi - ha affermato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere -. Allo stesso tempo con questo omaggio pensiamo che le persone abbiano un’opportunità in più di intrattenimento a casa durante i giorni di festa, rendendo meno ‘pesante’ il piccolo sacrificio che tutti stiamo per affrontare. Tra una tombola e una videocall con i partenti lontani, è possibile quindi decidere di trascorrere qualche ora a guardare in famiglia una delle ultime novità o un grande classico natalizio, scegliendo tra un numero quasi infinito di film disponibili sulla piattaforma televisiva”.



Gli auguri di Msc Crociere con le istruzioni per ottenere i codici sono stati inviati ai clienti in questi giorni via email. I codici saranno utilizzabili durante tutto il periodo natalizio, o anche successivamente, a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno. È sufficiente avere una smart tv o un qualsiasi altro tipo device collegato a internet.



Le navi Msc Crociere riprenderanno a navigare il 10 gennaio con Msc Grandiosa (nella foto), che partirà ogni domenica da Genova alla volta di Civitavecchia, Napoli, Palermo e Malta.