In Antartide con la famiglia: le spedizioni targate Disney Cruise

di Oriana Davini

09:16

Apriranno il 22 gennaio le prenotazioni per le nuove Adventures by Disney Expedition Cruises, le prime crociere spedizione firmate dal celebre brand e dedicate alle famiglie.

In programma, riporta Travel Agent Central, ci sono due crociere di 12 giorni in Antartide, con pernottamento a Buenos Aires e tappe alla volta di Ushuaia, la terra del Fuoco, il Canale di Beagle, il Passaggio di Drake e quindi l'Antartide. In aggiunta, si può aggiungere un pacchetto pre-crociera di gruppo quattro giorni a Buenos Aires.



Nel 2022 sono previste anche cinque crociere di nove giorni tra le isole Galapagos, con escursioni guidate da naturalisti, avvistamenti di animali, snorkeling e kayak. A bordo ci saranno attività ad hoc per le famiglie con bambini, con esperti di animali e fotografia Disney.



Confermate nel 2022 anche le crociere fluviali in Europa lungo Danubio, Reno e Senna.