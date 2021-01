Giver Viaggi e Crociere: Aldo Frecceri nuovo amministratore delegato

09:46

Giver Viaggi e Crociere ha rinnovato il consiglio di amministrazione e Giorgio Lombardo, giunto alla scadenza del proprio incarico, lascia la carica di amministratore delegato ricoperta per oltre 50 anni, ritenendo di aver completato un lungo percorso di sviluppo.

L’assemblea dei soci ha ringraziato Giorgio Lombardo per il prezioso contributo nel rendere Giver Viaggi e Crociere una realtà solida e affermata nel panorama del tour operating nazionale.



Il consiglio di amministrazione presieduto da Lorenzo Feliziani ha proposto, per mantenere intatta la continuità aziendale, la nomina ad amministratore delegato del socio Aldo Frecceri, che ringraziando il consiglio per la fiducia accordatagli, ha accettato l’incarico.



Aldo Frecceri ha ricoperto per oltre 40 anni l’incarico di consulente in seno a Giver Viaggi e Crociere ed è parte del consiglio direttivo di Astoi.