Catania, Alidays:

di Oriana Davini

08:05

La luce in fondo al tunnel è ancora fioca ma almeno si intravvede: Davide Catania, amministratore unico di Alidays (nella foto) è lavoro per fare in modo che tutto sia pronto quando la domanda ricomincerà a salire.

"Probabilmente quella sperata e lenta partenza ipotizzata per l'estate sul lungo raggio slitterà di qualche mese, per la fine dell'anno o probabilmente per il 2022. È quindi ancora molto lunga, economicamente e psicologicamente, ma è importante che un vaccino esista e sia già disponibile".



Nessun cambio di programma per gli Usa

A tenere impegnato il manager, oltre alla normale gestione seppure rallentata dalla contingenza, è tentare un'analisi del futuro per capire "le logiche di ripartenza". Sulla destinazione core business, ovvero gli Stati Uniti, non ci saranno modifiche alla programmazione: "Inizialmente le proposte di gruppo potrebbero essere limitate, ma penso che col tempo le logiche di viaggio torneranno lentamente alla normalità".



Per quanto riguarda Glance, la linea di prodotto lanciata due anni fa e dedicata alle esperienze di lusso, le aspettative sono realistiche: "Penso che riprenderà il suo corso insieme agli altri viaggi, non mi aspetto che possa ripartire prima".