RadaHotel implementa l'offerta per la prossima stagione estiva

14:05

Sarà implementata la flotta di catamarani e motoryacht di lusso di RadaHotel. Una crescita che consentirà all’azienda di aumentare le rotazioni settimanali da sabato a sabato per la stagione 2021/2022. Sei i programmi turistici, con una copertura globale della Campania, al basso Lazio e l'arcipelago eoliano.

Pubblicità

“RadaHotel propone un’esperienza di crociera dei cinque sensi – spiega l’azienda in una nota - con la capacità di farvi assaporare e toccare con mano i bei momenti e le piccole attenzioni durante la permanenza in totale sicurezza e privacy”.



La programmazione è poi affiancata da tour a terra ed escursioni in tender così da poter ammirare da vicino gli imponenti Faraglioni di Capri, la sua costa o le isole pontine.