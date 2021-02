La promessa di Msc Crociere: il ritorno in Grecia entro Pasqua

15:41

Arriva la promessa di Msc Crociere: torneremo in Grecia entro Pasqua. La compagnia, con una nota, ha annunciato di essere al lavoro con il ministero del Turismo del Paese ellenico per ottenere la riapertura in sicurezza dei servizi turistici locali, con l’obiettivo di poterli utilizzare per le prossime festività primaverili.

Cancellati gli itinerari di Msc Magnifica

La compagnia di crociere ha anche annunciato la cancellazione delle crociere di Msc Magnifica fino al prossimo 29 aprile. La nave sarebbe dovuta tornare in mare il 14 febbraio con un itinerario verso la Grecia.



“Gli ospiti che hanno prenotato una delle crociere fino al 29 aprile a bordo di Msc Magnifica avranno la possibilità di riprogrammare la loro vacanza su una delle altre navi della Compagnia - riporta una nota della società -, compresa l’ammiraglia Msc Grandiosa che sta attualmente navigando in Mediterraneo occidentale”.



In alternativa potranno scegliere il voucher Future Cruise Credit per l’intero importo pagato, da spendere per una crociera con partenza entro 18 mesi dall’emissione del voucher, più un credito di bordo fino a 200 euro a cabina.