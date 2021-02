08:03

Dove vorranno andare e cosa vorranno fare i turisti quando, si spera presto, si potrà tornare a viaggiare, è una delle principali questioni sulle quali si interroga il comparto. Non fa eccezione il turismo di lusso, che sta cercando di intercettare le tendenze del turista alto di gamma.

Fra i trend evidenziati su TTG Magazine da Rudi Schreiner, Kristin Karst e Gary Murphy, proprietari di Amawaterways, molti si possono estendere a tutto il segmento luxury travel.



Si va quindi dalle celebrazioni (dai compleanni agli anniversari) rimandate nel 2020 alla volontà di effettuare viaggi di più lunga durata e più lenti, per godersi appieno il territorio visitato. E ancora attenzione al benessere e alla sostenibilità.



Ma emerge con forza il ruolo delle agenzie di viaggi, che saranno nel 2021 sempre più punto di riferimento per i viaggiatori in cerca di sicurezza.



