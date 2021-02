NCL, Paradisi: “Il Freestyle Cruising come filosofia per le nuove navi”

14:57

La flessibilità del Freestyle Cruising è ormai nel dna di Norwegian Cruise Line e la compagnia intende procedere su questa strada, ora più che mai visto che tale filosofia ben incrocia le necessità di distanziamento e sicurezza a bordo.

“Basti pensare all’opportunità di fare accomodare gli ospiti in un ristorante più piccolo e in numero ridotto, rispetto a uno grande”, commenta Francesco Paradisi, senior business development manager.



Da qui anche lo spunto per la progettazione di nuove navi, sempre più orientate a quello che sarà il ‘new normal’. “Costruire le nostre navi seguendo la logica del freestyle – conclude – significa creare più spazi e di conseguenza non soltanto facilitare il social distancing ma anche offrire numerose e diverse attività per i passeggeri che sceglieranno di viaggiare con noi”.