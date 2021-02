Azemar, un test Pcr incluso nella prenotazione del viaggio

09:20

All'estero diversi operatori lo stanno già facendo e Azemar si accoda per iniettare fiducia ai consumatori e spingere le vendite nelle sue destinazioni clou, Maldive e Zanzibar. Il t.o. milanese lancia infatti il servizio di prenotazione della prestazione sanitaria necessaria, con l'idea di semplificare l'organizzazione del viaggio una volta che la ripresa sarà più stabile.

Pubblicità

Il servizio è organizzato in partnership con Chiarini Group, con cui Azemar già collabora da tempo, attraverso Medical Care Milano: per chi prenota un viaggio, l'operatore procederà immediatamente a fissare il servizio di Pcr Test in una struttura vicina alla residenza dei clienti o direttamente nell'abitazione.



Una mossa che anticipa quello che ormai è un trend consolidato, ovvero la necessità, per chiunque voglia viaggiare all'estero, di presentare un Test Covid negativo o eventualmente la certificazione vaccinale. O.D.