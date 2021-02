15:58

Si chiamerà Turisanda 1924 il brand del Gruppo Alpitour che rilancerà lo storico marchio di alta gamma italiano. Una scelta voluta dalla divisione tour operating per dare nuova vita al tour operator prossimo ormai al secolo di vita.

“Il riposizionamento del brand Turisanda – racconta Elena Usilla, responsabile marketing t.o. Gruppo Alpitour – è una prima importante tappa del processo di razionalizzazione dell’offerta del nostro Gruppo, che si rivolge a un cliente sempre più attento ai prodotti e ai servizi da acquistare”.



Le caratteristiche

Lusso e autenticità, attenzione alla sostenibilità e all’ambiente, sguardo glamour e curiosità, apertura al mondo e alle sue diverse culture: sono queste le caratteristiche che contraddistingueranno il brand che guarda a un target dai 35 anni in su, con profilo elevato, buona disponibilità economica e una forte passione per i viaggi esperienziali e tailor made.



Quattro le collezioni presenti nel catalogo: Azure, Chic Escape, Honey Moon e Nilo. Il tutto per un marchio che Turisanda 1924 si inserisce nel cluster Specialties, che raccoglie le proposte dei brand top di gamma del Gruppo Alpitour.