Norwegian Cruise Line: segnali positivi dalle prenotazioni

Nonostante un stagione a ritmo ridotto, arrivano comunque segnali positivi da Norwegian Cruise Line. In una nota, la compagnia riporta che continuano ad arrivare prenotazioni per future crociere e questo nonostante l’inevitabile riduzione degli investimenti e la distribuzione che viaggia a ritmo ridotto. Le cifre rimangono vivamente al di sotto dei livelli storici.

Per quanto riguarda i prezzi, si confermano invece le cifre pre-pandemiche.



Il trend per il 2022 si rivela comunque positivo, anche in virtù della domanda che viene definita “repressa”.



Al 31 dicembre, la società aveva 1,2 miliardi di dollari di vendite anticipate di biglietti.