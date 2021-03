Giro d’Italia 2021, arrivano i pacchetti personalizzati per seguire le tappe

10:54

Pacchetti personalizzati con formule speciali per seguire la partenza da Torino e la tappa finale a Milano, ma anche tour per abbinare la passione del ciclismo all'enogastronomia: sono le proposte messe a punto da Esperienza srl, confermata official tour operator per il Giro d'Italia 2021.

Pubblicità

Programmato dall'8 al 30 maggio, il Giro toccherà diverse città italiane per un totale di 21 tappe, in ognuna delle quali Esperienza mette a disposizione accrediti per l'ingresso nelle aree riservate in partenza e in arrivo. Pronte inoltre sette tipologie di pacchetti, quattro dei quali sono formule di esperienza esclusiva: Fly Experience, con il sorvolo della corsa in elicottero; Drive Experience, per seguire l'intera tappa in una macchina vip guidata da un ex corridore; Bike Experience, per chi vuole percorrere in bici la tappa e infine la Tailor Made Experience, da costruire con transfer privati, escursioni, visite guidate e degustazioni. O. D.