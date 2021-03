Garavaglia visita Msc Grandiosa: “Seguire l’esempio delle crociere per ripartire”

di Gaia Guarino

11:43

Ripartire dal modello del settore crocieristico. Potrebbe essere questo lo standard da seguire per la ripresa del turismo. Ospite a bordo di Msc Grandiosa, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha sottolineato come gli standard adottati dalla compagnia possano essere un esempio. "Questo protocollo può essere benchmark per altri operatori ma anche per altri settori", ha spiegato.

Piccoli passi che possono far sperare in un buon 2021. "Sarà un'estate di prossimità - ha continuato -. Un'occasione per conoscere il nostro Paese facendo le vacanze in Italia".



Italia per Msc

Ed è proprio sul Belpaese e sul Mediterraneo che crede anche Msc. Protagoniste dei prossimi mesi saranno Msc Grandiosa - ormai operativa da agosto 2020 - e Msc Seaside con Genova come homeport e nuove tappe a Taranto e Siracusa. "Avremo inoltre delle novità di prodotto", ha spiegato Leonardo Massa, country manager Italia di Msc. "Ad aprile arriverà Msc Virtuosa e ad agosto Msc Seashore, un'eccellenza italiana, a oggi la nave più grande mai costruita da Fincantieri".