15:56

La stagione estiva è alle porte e gli addetti ai lavori, dai tour operator ai rappresentanti dei vettori, hanno la certezza che qualcosa ricomincerà a muoversi.

Ma soprattutto, sanno che per fare previsioni non sarà necessario attendere ripartenze estive o leggere i piani delle compagnie aeree per il 2022: il mondo del turismo in questo interminabile anno è già cambiato profondamente e non si torna più indietro.



Sul prossimo numero di TTG Magazine, disponibile online con la digital edition da lunedì 15 marzo, un’inchiesta a cura del direttore di TTG Italia Remo Vangelista analizza speranze, previsioni e iniziative messe in campo da alcuni dei principali player del mercato.



Iniziative che vanno a toccare gli strumenti messi in campo per ripartire, ma anche le attese, ormai improrogabili, di un intervento più efficace da parte del nuovo Governo. Per non restare al palo quando molti dei nostri principali competitor stranieri stanno già facendo passi da gigante in direzione di una ripresa graduale ma duratura.