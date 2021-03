15:30

Costa Crociere ha presentato il nuovo contratto per le agenzie, valido dal 1 aprile 2021, che introduce una serie di innovazioni, a partire dalla nuova profilazione dei partner sulla base di un’attenta selezione delle agenzie con due nuovi cluster con due distinti modelli di servizio: Costa Point, destinato ai punti vendita più fidelizzati che esprimono produzioni consistenti e Costa Dealer, dedicato alle adv con volumi di fatturato più contenuti, che però dimostrano interessanti potenziali di crescita.

Tra i diversi vantaggi previsti, alcuni benefici deriveranno dai nuovi piani di comunicazione integrata, dalla possibilità di essere più visibili sia sul territorio che online e dall’opportunità di incrementare i volumi delle vendite e la redditività.



Con l'obiettivo di assicurare un programma di collaborazione stabile, Costa Crociere garantirà alle Agenzie il mantenimento della categoria e quindi del contratto anche per il 2022: a fine 2021, infatti, il passaggio da un modello di servizio all'altro potrà essere solo migliorativo.



Il nuovo contratto prevederà, tra l’altro, un sistema di incentivazione più premiante per le vendite di qualità, che offrirà guadagni più elevati in base al valore della prenotazione e anche altri plus, diversificati in base al modello di servizio, tra i quali la geolocalizzazione del punto vendita sul sito Costa, il potenziamento dei servizi di formazione erogati attraverso la Costa Academy, il perfezionamento dei tool digitali di prenotazione e informazione, nonché il rinnovamento dei materiali per l’allestimento dei punti vendita.



Per poter godere dei vantaggi previsti dalla nuova profilazione, alle adv partner verrà richiesto l’impegno a portare a termine con successo alcune attività fondamentali per sviluppare correttamente le opportunità commerciali, tra le quali il completamento dei percorsi formativi, la corretta e puntuale esposizione dei materiali promozionali e l’utilizzo dei canali di prenotazione digitali.



“Anche durante un periodo così complicato abbiamo continuato a lavorare senza sosta con l’obiettivo di migliorare e qualificare ulteriormente il nostro rapporto con le agenzie, che rappresentano da sempre il canale distributivo più importante nella strategia di Costa Crociere. La nuova piattaforma di servizi è stata pensata per permettere ai nostri Partner di ripartire al nostro fianco ed uscire ancora più forti di prima da questa difficile situazione” ha commentato Massimo Brancaleoni, senior vice president world wide sales di Costa Crociere.



"Le difficoltà che il turismo ha vissuto e sta vivendo ci hanno spinto ad accelerare ulteriormente un processo che avevamo già avviato da diverso tempo, nel segno dell’innovazione continua che contraddistingue Costa" aggiunge Carlo Schiavon, country manager Italia di Costa Crociere.