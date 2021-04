di Remo Vangelista

12:20

Luca Patanè (nella foto) appare preoccupato. Dopo 1 anno di pandemia anche i manager del comparto iniziano a mostrare una certa insofferenza di fronte a un’assenza di visione.

Chi si aspettava un piano di largo respiro per capire tempi e modi della ripartenza è rimasto deluso.



Patanè attraverso le colonne di Affari&Finanza di Repubblica spiega che “l’estate 2021, malgrado i vaccini, rischia di essere peggiore dell’anno scorso”.



Dichiarazione che preoccupa e va nella direzione chiara a tutti.

Il Governo attuale di Mario Draghi e quelli passati capitanati da Giuseppe Conte non hanno mai compreso il crollo dell’industria del turismo.



“Dal Governo ci aspettiamo qualcosa di diverso – ha aggiunto Patané – Siamo il settore più penalizzato dalla pandemia”. E alla fine siamo tornati alla solita storia. Dimenticati o quasi. Ma non è il momento di mollare.