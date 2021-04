Smart Working alle Maldive: la proposta luxury di Sea Explorer

08:00

Un mese di smart working in una location d’eccezione lontani dallo stress. È la proposta di Sea Explorer, che lancia sul mercato il prodotto #LongTimeMaldive.

“Molti professionisti vivono un forte squilibrio tra vita privata ed esigenze professionali dovuto all'incapacità di distaccarsi dal lavoro e dal monitor del pc - afferma Alessandro Simonetti, general manager World Explorer – una possibile soluzione è quella di cambiare il luogo in cui svolgere il lavoro, optando per una destinazione esotica vista mare, in cui ritrovare un equilibrio fisico e mentale”.



Il pacchetto prevede il soggiorno della durata di 30 giorni presso il resort Ozen Life Maadhoo con una serie di benefit inclusi per tutta la famiglia.