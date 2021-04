Aeroviaggi: nuova partnership con Padel Italia Academy Marcelo Capitani

17:24

Aeroviaggi ha siglato un accordo di partnership strategica con Padel Italia Academy Marcelo Capitani.



L’accordo mira a promuovere la disciplina del padel nell’ambito dell’offerta turistica integrata Aeroviaggi affidandosi alla tecnica del metodo Marcelo Capitani, rinomato campione internazionale di padel, che sarà affiancato come allenatore da un team di maestri di alto livello tra cui la campionessa italiana Chiara Pappacena.

La partnership prevede l’organizzazione di masterclass esclusive con lezioni tecniche per gli ospiti nei resort Aeroviaggi di Favignana, Brucoli, Pollina e Torre del Barone, tenute da Marcelo Capitani e dagli allenatori ufficiali della Padel Italia Academy. Alcune masterclass saranno aperte anche ai bambini.



Nell’ambito della partnership Aeroviaggi prevede inoltre l’ideazione di pacchetti turistici pensati per gli amanti della disciplina che includono l’organizzazione di eventi, tornei e iniziative dedicate al padel presso i resort del Gruppo.

“Siamo entusiasti di avviare la partnership con Padel Italia Academy Marcelo Capitani che testimonia il valore che interpreta lo sport per il nostro Gruppo – ha dichiarato Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi –. Tramite questo accordo andremo a promuovere la cultura del padel nell’ambito dell’ampia offerta Aeroviaggi venendo incontro allo spiccato apprezzamento e popolarità di questa disciplina”.