Italiana Vacanze guarda avanti: fra le novità i soggiorni a Ischia

15:06

Italiana Vacanze si presenta con un'estate 2021 ricca di novità. Protagonista è il Mare Italia con mete come il Gargano, il Salento, la Sardegna, la Calabria e la Sicilia. Ma la programmazione si arricchisce di una new entry assoluta ossia, come racconta Massimiliano Antonicelli, direttore commerciale del tour operator, "lo sbarco sull'isola di Ischia con il Baia delle Sirene in esclusiva per i prossimi sei anni, trasformato in un resort con formula all inclusive". Il booking, nonostante un avvio a rilento, sta entrando per fortuna in una fase di progressivo incremento. "Stiamo registrando un crescente interesse, le persone hanno voglia di lasciarsi alle spalle il periodo di limitazioni e riappropriarsi delle vacanze".



