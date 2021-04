Baia Holiday punta sul trade per il raddoppio del fatturato

08:47

Baia Holiday consolida il suo lavoro di collaborazione con il trade. Lo si evince da un rilevante numero di adesioni ai webinar e in un aumento della domanda. Il percorso di formazione, dedicato a partner scelti scrupolosamente, mira a una migliore conoscenza del prodotto oper air, ideale per soddisfare le esigenze post pandemia.

L'obiettivo minimo di Baia Holiday è un raddoppio del fatturato rispetto allo scorso anno, infatti, come commenta Luca Neboli, responsabile marketing e commerciale, "l'avvio della stagione sta dando buoni segnali sia per l'inizio delle attività in Italia sia per la Croazia".



"L'interesse e gli investimenti dedicati al settore open air da parte del trade sono in crescita - conclude -. Ci fa piacere vedere i nostri cataloghi nelle vetrine delle adv, così come interloquire con gli operatori con il traguardo condiviso di conquistare nuove fette di mercato in ottica win-winª. G. G.