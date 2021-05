11:04

Settemari guarda finalmente con un po’ di fiducia alla prossima stagione estiva.“Le ultime disposizioni governative relative agli spostamenti e ai viaggi di turismo - conferma il sales manager, Martino Dotti (nella foto) - hanno stimolato la richiesta di preventivi di una parte dei viaggiatori. Merito del green pass, dell’accelerata sulle vaccinazioni e del calo generalizzato dei contagi, che ha contribuito a diffondere un cauto ottimismo. Abbiamo registrato un aumento dei preventivi e riteniamo che una buona parte di questi possa convertirsi in prenotazioni. Per quanto riguarda le destinazioni, la parte preponderante si è concentrata sul Mare Italia e sui Club in gestione diretta Uhc, ma continuano anche le richieste per il Mediterraneo europeo e per l’Egitto”.

Settemari comunque non si è mai fermato: “Il catalogo è stato realizzato con l’intento di essere una bussola per l’agente di viaggi, che è così in grado di rispondere, affidandosi ad un unico operatore, alle richieste più diversificate. Abbiamo strutture per famiglie, direttamente su spiagge sabbiose, come il Baia dei Mulini, strutture glamour come l’Infinity di Tropea, strutture che possono essere un ottimo punto di partenza per escursioni e gite come il Mursia di Pantelleria, strutture dal fascino antico come il Falconara in Sicilia e strutture come il Santo Stefano Resort in grado di combinare un mare caraibico col glamour e l’immersione nella natura per attività outdoor. Le richieste di quest’anno si diversificano pertanto in base alle necessità della clientela, ma il Baia dei Mulini pare particolarmente apprezzato”.



Il futuro sembra quindi un po’ più roseo: “Le nuove disposizioni, unite alle notizie che arrivano dagli altri Paesi europei con il superamento delle misure restrittive, ci fanno ben sperare per le prossime settimane. Siamo altresì soddisfatti delle nuove disposizioni in materia di spostamenti e green pass, un passo importante verso la normalità anche del nostro lavoro”.



Sul fronte del prodotto, per l’estate, la programmazione di Settemari si è arricchita di 5 new entry: il Settemari Balance Club Falconara Beach Resort a Marina di Butera in Sicilia, il Settemari Club Baia dei Mulini a Erice in Sicilia, il Settemari Balance Club Infinity Resort Tropea a Parghelia in Calabria, il Settemari Club Rodos Maris a Kiotari a Rodi e il Settemari Club Noah’s Ark a Cipro. Tra i prodotti di punta il Mursia di Pantelleria il Falconara e il Santo Stefano. I.C.