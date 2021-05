08:33

Malgrado la situazione di incertezza qualche raggio di luce, finalmente, comincia a filtrare. E gli operatori interpellati per il Focus Villaggi pubblicato sull’ultimo numero di TTG Magazine, anche online sulla Digital edition, sono pronti a cogliere i primi segnali di una ripartenza che, se si è fatta attendere troppo a lungo, potrebbe però presentare interessanti code di stagione anche in settembre - ottobre. Dato che si somma alla tendenza generale a un aumento del valore medio pratica a vantaggio di soluzioni più confortevoli.

"La situazione sanitaria in Italia e le parallele forti limitazioni agli spostamenti hanno di fatto allungato di molto la normale curva di prenotazione - commenta il direttore commerciale di Veratour, Massimo Broccoli -. Per un operatore come Veratour è anomalo assistere a questa curva di prenotazione ma nonostante ciò, se consideriamo le prenotazioni effettuate alla data odierna rispetto alla stessa data dello scorso anno, possiamo ritenerci soddisfatti. Stiamo infatti registrando una crescita sulle vendite individuali di circa il 100 per cento, pur dovendo sottolineare che stiamo parametrando dati su anni assolutamente anomali".



