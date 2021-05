Sigismondo Travel Group lancia i pacchetti ‘Io volo da Forlì’

14:47

Portano la firma di Sigismondo Travel Group i pacchetti mare per Sardegna, Sicilia e Salento raccolti sotto la denominazione ‘Io volo da Forlì’. L’operatore riminese cavalca quindi le occasioni offerte dalla riapertura dello scalo romagnolo con un prodotto che sarà disponibile dal 20 agosto e fino alle partenze del 19 settembre con 15 strutture selezionate nei tre territori e voli da e per il Ridolfi.

Le rotte coperte dal progetto saranno Forlì-Olbia, Forlì-Cagliari, Forlì-Brindisi e Forlì-Comiso tutte operate da Ego Airways, mentre la rotta Forlì-Palermo, sarà gestita da Lumiwings. Non solo villaggi, ma su tutte le destinazioni sono stati inseriti dei tour a raccolta, programmati sull’ultima rotazione (18/19 settembre – 26 settembre).



‘Io volo da Forlì’ nasce dal successo dell’operazione targata Sigismondo “Io volo da Rimini” nata negli scorsi anni e che, nel solo 2019, ha fatto viaggiare 2300 passeggeri. "Quello per noi è stato l’anno dei record - spiega Antonio Russo, direttore di Sigismondo Travel Group – ed è stato possibile anche grazie al sostegno delle agenzie nostre partner del territorio. Siamo sicuri che avranno un ruolo fondamentale anche in questa nuova sfida cruciale per il mercato turistico romagnolo. Proprio il loro appoggio in questi mesi ci ha spinto a mettere in piedi questa operazione, acquistando oltre 1000 posti aerei. Ma siamo certi che le richieste saranno ben superiori”.