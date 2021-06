Enjoy Destinations, il lusso diventa esperienza

di Gaia Guarino

Il lusso puro, quello degli hotel e delle suite più esclusive, e il lusso delle esperienze fuori dal comune. Il lusso come privilegio per vivere qualcosa di unico e memorabile. È questa la filosofia di Enjoy Destinations, che propone un'offerta particolarissima con cui sperimentare il relax estremo su un'isola delle Maldive o di perdersi nella bellezza di un'aurora boreale in Canada.

Tra i prodotti proposti dal t.o. non manca l'Europa. Si vola in Spagna dove è possibile affittare la propria villa di pregio con servizio a 5 stelle. Ogni ospite ha un Guest Experience Manager disponibile 24 ore su 24, privacy e coccole.



Sempre in Spagna si può viaggiare indietro nel tempo, nei ruggenti anni '20, a bordo del treno Transcantabrico Gran Lusso. Un itinerario in otto giorni e sette notti da San Sebastián a Santiago de Compostela, con vagoni in stile Liberty e Art Déco dotati di arredi raffinati come i divani autentici Luigi XVI, lampade Tiffany e atmosfera di party degni de 'Il grande Gatzby'.



Totalmente diverso è invece il tour alla volta del circolo polare artico. Chi ama la natura e gli animali non potrà fare a meno di andare a scoprire dove vivono gli orsi bianchi, di osservarli mentre la mamma accudisce i piccoli, e di farsi sedurre dalle luci del nord nel cielo notturno.



Nel mondo

Enjoy Destinations porta i viaggiatori in giro per il mondo. 'Sleeping Under the Stars' è, per esempio, un'avventura romantica da affrontare in coppia, come naufraghi su una spiaggia privata alle Maldive, sulla sabbia bianca di Milaidhoo. Mentre per gli appassionati della barca a vela è possibile fare una spedizione in Indonesia, tra le Isole delle Spezie nel Mare di Banda.



Infine, per gli amanti della Formula 1, è disponibile il pacchetto soggiorno + Gran Premio con Paddock Club e una visita all'Expo Dubai 2020.