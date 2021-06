ItalyScape lancia The Iconic Italian Collection in partnership con NH Collection

15:56

Si chiama ‘The Iconic Italian Collection’ ed è la nuova proposta di ItalyScape realizzata in partnership con NH Collection: una collezione di proposte dedicate a viaggi di nozze e soggiorni individuali in location di charme che riservano alla clientela di ItalyScape dei plus esclusivi; il tutto da abbinare a esperienze memorabili frutto dell’esperienza di ItalyScape.

“Oggi più che mai i clienti nello scegliere una struttura e un viaggio desiderano che questi li facciano vivere l’esperienza storica, sociale, naturalistica nella quale si stanno immergendo – dice Marco Peci (nella foto), direttore commerciale Quality Group -. Penso ai Palazzi Rajastani, ai glamping della Namibia, agli hotel al 200° piano di un grattacielo a Shanghai e, appunto all’NH di Murano dentro una ex vetreria o quello di Amalfi in un antico convento. L’Italia è un’esperienza straordinaria per tutti, stranieri e connazionali, saperla proporre nel modo più immersivo possibile rappresenta la vera scommessa di questi nuovi tempi”.



La proposta coinvolge gli hotel Nh Collection di Venezia, Firenze, Roma, Amalfi e Taormina. “La partnership con NH Collection ci permette di ampliare la nostra programmazione che da oggi si arricchisce di una nuova linea di strutture di pregio dal servizio eccellente che ben si prestano per l’organizzazione di eventi privati memorabili” spiega Vincenzo Emprin, ceo di ItalyScape.



Per celebrare questa nuova iniziativa e illustrarne i dettagli, dal 15 al 16 giugno, ItalyScape ed NH Hotel hanno organizzato una serie di educational che vedranno coinvolti 50 agenti di viaggi che, suddivisi in piccoli gruppi, per due giorni soggiorneranno in 5 strutture NH Collection, vivendo esperienze disegnate su misura alla scoperta del territorio circostante in alcune delle località più attrattive del Belpaese.



Momento clou dell’evento sarà la diretta riservata agli agenti di viaggi (iscrizioni nell’area Adv dalla home page del sito Quality Group) del 16 giugno, alle ore 14.00, che prevede collegamenti live dalle 5 location con racconti e testimonianze delle strutture e delle esperienze fatte e la presentazione del nuovo catalogo.