Futura Vacanze riparte dalla Grecia: Creta e Kos in primo piano

Futura Vacanze rilancia sulla Grecia e dà il via alle vendite proponendo due grandi classici come Creta e Kos.

La programmazione delle esclusive conta due strutture di alto livello quali il Futura Club Marina Beach, affacciato sul mare del litorale del piccolo borgo marinaro Gouves, a poca distanza dal palazzo cretese di Knossos, operativo dal 20 giugno, e il Futura Club Euro Village, bagnato dalle acque della parte nord di Kos, con una vista spettacolare sull’Egeo, aperto dal prossimo sabato 26 giugno.

“Siamo molto contenti di ripartire con la Grecia, riproponendo due strutture di eccellente livello, in esclusiva sul mercato italiano, con un articolato piano voli ben distribuito tra gli scali del territorio nazionale. Certamente la Grecia si confermerà tra le mete più richieste dopo l'Italia per l'estate 2021: i nostri Futura Club si prestano bene per tutti i target, con grande attenzione alle esigenze delle famiglie, proponendo tipologie di camere adatte a nuclei più numerosi, trattamento All inclusive e ottima posizione anche per escursioni e per vivere al meglio le destinazioni", commenta Belinda Coccia, direttore commerciale trade (nella foto).



La ripresa della Grecia è accompagnata da uno speciale piano di collegamenti aerei, operati da Neos Air, che per entrambe le isole prevede voli da Milano Malpensa, Verona, Bologna e Roma Fiumicino.

L’operatore ha pensato alle esigenze del target famiglia con promozioni ad hoc, create per contenere al massimo la spesa. La promozione Futura Superbimbi prevede la totale gratuità del soggiorno per un bambino e Futura Fly4kids propone una mini quota volo da 299 euro.



In linea con la filosofia di Futura Vacanze, massima attenzione viene riservata agli ospiti fin dalla partenza con l’assistente aeroportuale e residente nei due club. Attività sportive e ricreative sono sempre garantite dall’equipe Futura People che affiancherà lo staff di animazione internazionale.

Per bambini e ragazzi saranno attivi, inoltre, i programmi Futurlandia, riservato alla fascia di età 3-11 anni, e Futura XClub, dedicato ai teenager.