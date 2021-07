08:04

L’attesa “è stata ripagata”. Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere, condensa in questa frase una doppia soddisfazione: quella di inaugurare la nave ispirata al Rinascimento e quella di aggiungere in flotta la quarta unità per la stagione estiva della ripartenza.

Costa Firenze è la nuova protagonista del mare, e su TTG Magazine oggi online si racconta l’evento che omaggia il suo fascino, quando ancora è attraccata al cruise terminal di Savona.



I target sono quelli di famiglie e coppie e l’itinerario tocca in una settimana da Civitavecchia, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari e, da fine luglio a fine agosto, anche Malta. “Questa nave conferma il progressivo ritorno alla normalità della nostra compagnia – evidenzia Zanetti - e racchiude il concetto di ‘rinascimento’ come termine che meglio rappresenta lo stile italiano e che ben si adatta al momento che stiamo vivendo. Un periodo di progressione costante, che ci offre l’opportunità di ripensare al turismo con nuovi principi di inclusione e sostenibilità. Gli stessi che sono alla base della partnership con la Città di Firenze”.



