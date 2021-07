di Isabella Cattoni

08:04

Il caos sulle regole di applicazione del green pass, ma anche l’incrollabile fiducia nelle potenzialità di un Mare Italia che ha ancora molto da dare. Antonio De Simini (nella foto), responsabile booking e comunicazione di Atelier Vacanze, non perde la fiducia in una stagione “Andata comunque ben oltre le aspettative, con un 10-15% in più di posti letto occupati a pari periodo rispetto al 2020. Certo – ammette – la bozza di decreto legge approvata dal consiglio dei ministri complica la nostra operatività in quanto noi lavoriamo sulle settimane di vacanza, e in quella dall’1 all’8 agosto avremo regole diverse sul green pass, obbligatorio solo dal 6. Detto questo, meglio avere regole definite, che ci consentano di programmare l’attività, piuttosto che l’incertezza di non sapere cosa aspettarsi”.

Tante richieste di informazioni

De Simini sottolinea infatti come “il 50% delle telefonate ricevute negli ultimi giorni riguardava proprio le regole in merito a green pass e tamponi, una richiesta assolutamente legittima visto che alcune strutture già richiedono il tampone prima al check in”.

Intanto comunque, il Mare Italia tiene bene, con “una grande richiesta della Campania, specie da parte di chi preferisce optare per vacanze vicino a casa. Molto bene anche la Puglia e la Calabria, quest’ultima ideale per le famiglie, che riescono grazie alle promozioni con bambini gratis a mantenere il budget sotto controllo. Qualche difficoltà in più, probabilmente motivata dal trasporto, su Sicilia e Sardegna”.



Bene il Bonus Vacanze

Il Bonus Vacanze ha contribuito a spingere le prenotazioni. “Quest’anno abbiamo ottenuto risultati molto migliori rispetto al 2020. Almeno nella prima parte della stagione delle vendite, in maggio e metà giugno, abbiamo registrato tante richieste di riscatto del Bonus e il 35-40% delle prenotazioni è stata effettuata grazie a questo incentivo. Un incentivo che, malgrado qualche difficoltà di gestione, ci ha comunque dato un riscontro positivo”.



La stagione

Complessivamente la stagione procede bene, con l’Atelier Club Cilento Resort Velia a oggi già prenotato all’85% della capienza totale. “Insieme all’Atelier Club Baia della Rocchetta di Briatico e all’Atelier Premium Porto Kaleo Resort di Marinella di Cutro sono i nostri fiori all’occhiello, anche in previsione c’è un ulteriore sviluppo delle strutture Atelier Club e Atelier Premium. Penso ad esempio alla Basilicata, alla Sardegna e alla Puglia”.



Progetto Sharm

Ma De Simini guarda oltre e punta anche a Sharm El Sheikh. “Il nostro progetto è solo sospeso, non tramontato, e non appena le condizioni lo consentiranno vorremmo proporre una destinazione valida per 12 mesi all’anno”.