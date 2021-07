EnjoyDestinarions e Visit Hungary per il GP di Ungheria

di Gaia Guarino

12:00

A pochi giorni da uno degli eventi più attesi del calendario della Formula 1, ossia il Gran Premio di Ungheria sullo storico Hungaroring poco distante da Budapest, EnjoyDestinations in collaborazione con Visit Hungary incontra gli adv.

"Il mondo è uguale per tutti ma dipende da come lo proponi - dichiara Andrea Cani, presidente KKM Group -. L'Ungheria è versatile e ha le carte in regola per stupire i viaggiatori più esperti".



Grazie a dei pacchetti personalizzabili, chi sceglie la capitale magiara per seguire la gara potrà accedere a servizi esclusivi come la lounge privata del team Red Bull e conciliare attività extra, come lo shopping o la spa. "I pacchetti comprendono sempre il soggiorno in hotel 4 o 5 stelle, i trasferimenti privati per il circuito e i biglietti per assistere a prove, qualifiche e gara", aggiunge Manuela Altinier, responsabile programmazione EnjoyDestinations.



Per l'Ungheria, l'Italia rappresenta l'ottavo mercato a livello globale. Nel 2019 gli arrivi erano stati oltre 750mila con un 92% di visitatori nella capitale, dove gli italiani si posizionano invece come quarto mercato.



"Abbiamo scelto KKM Group per questa iniziativa perché ci permette di valorizzare la destinazione sotto più punti di vista, a cominciare da un evento glamour e ricco di attrattiva a livello internazionale come il Gran Premio - conclude Máté Terjék, regional Head of Business Development Italy di Visit Hungary -. Parallelamente, la filosofia di EnjoyDestinations ci aiuta a promuovere le tradizioni locali e la conoscenza dell'intero Paese".