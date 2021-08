08:02

Anche Hong Kong ha accolto le ormai famose crociere 'to nowhere'. Hanno spopolato, per esempio a Singapore, durante i mesi più duri della pandemia e adesso approdano in Cina.

La prima nave a salpare verso 'nessuna destinazione' è stata, venerdì scorso, la Genting Dream e ha trascorso un intero weekend in mare.



Il primo esperimento

A bordo sono saliti 1070 passeggeri tutti vaccinati e obbligati a presentare un tampone con esito negativo prima dell'imbarco.



Come riporta travelmole.com, Genting Cruise Lines è attualmente l'unica compagnia a proporre questo servizio, ma a fine anno si aggiungerà pure Royal Caribbean.



Gaia Guarino