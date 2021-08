08:02

Silversea apre le vendite per la stagione 2023/2024 e mette sul campo una programmazione dai numeri mai visti prima: 280 viaggi verso un totale di 690 destinazioni in 125 Paesi da coprire con le dieci navi della flotta. E nel programma mette anche due nuovi e ambiziosi Grand Voyages.

Tra le principali novità figurano il Mar Rosso, Sudafrica e Namibia nel continente africano mentre in Nord Europa verrà proposta per la prima volta una spedizione nel Mar Baltico. Verranno inoltre implementati gli itinerari alla scoperta dell’Alaska e quelli con partenze da Canada e New England.



Per quanto riguarda i Grand Voyages, questi copriranno rispettivamente il Mediterrano nel 2023 e Africa e Arabia nel 2024. Nel primo caso, a bordo di Silver Moon, la crociera da 65 giorni in partenza da Lisbona toccherà 52 destinazioni, con puntate anche in Italia. Silver Spirit invece sarà la protagonista del secondo itinerario da 62 giorni attraverso Namibia, Sudafrica, Madagascar, Réunion, Mauritius, Seychelles, Oman, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, Giordania ed Egitto.