Stefanelli, Gb Viaggi: “Si sta accorciando la durata dei soggiorni”

12:24

Un altro trend riscontrato sul mercato riguarda l'accorciamento della durata del soggiorno...

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SULLA DIGITAL EDITION DI TTG MAGAZINE

Un altro trend riscontrato sul mercato riguarda l'accorciamento della durata del soggiorno: "Possiamo affermare che il turismo in Italia stia cambiando direzione - commenta il direttore vendite di Gb Viaggi, Domenico Stefanelli -. In concomitanza dell'emergenza sanitaria, i viaggiatori si stanno sempre più orientando verso un turismo di prossimità che non necessita di lunghi viaggi e dell'utilizzo di mezzi di trasporto, preferendo di gran lunga gli spostamenti in auto. Inoltre, un'altra tendenza che si sta registrando è la riduzione della durata media dei soggiorni, che da un minimo di una settimana è andata ad attestarsi oggi su una media di 4 giorni"... (Continua a leggere sulla Digital edition)