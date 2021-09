Amo il Mondo, accordo con JA Rersorts & Hotels per Expo Dubai 2020

15:49

“Una collaborazione molto importante per Amo il Mondo in vista di Expo Dubai 2020 e in previsione dell’apertura dei corridoi turistici verso Seychelles e Maldive, destinazioni molto richieste dalla clientela”. Così Roberto Servetti, product director di Amo il Mondo ha spiegato la nuova partnership nata con JA Resorts & Hotels, nel corso di una cena con le agenzie di viaggi, che si è tenuta il 15 settembre scorso a Torino.

Il tour operator del Gruppo Uvet specializzato nelle proposte viaggio di lungo raggio tailor made ha infatti avviato una collaborazione con l’azienda alberghiera internazionale di Dubai.



Grazie all’intesa, gli alberghi di lusso del brand situati a Dubai, Seychelles e alle Maldive entreranno a far parte della programmazione del tour operator.