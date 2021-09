Todra a TTG Travel Experience con le novità 2021/2022

10:05

Todra Tour Operator arriva a TTG Travel Experience con le news della programmazione 2021/2022. La più importante per Bruno Alegi e il suo staff è senza dubbio Dubai, new entry in casa Todra in occasione di Expo 2020.

Tra le conferme troviamo il Marocco insieme a Usa, Centro Sud America, e per la prossima estate il Mare Italia e Lampedusa. Si aggiungono la Grecia e la Vallonia insieme ai successi di sempre: Spagna, Portogallo, Senegal, Oceano Indiano, Oriente ed Estremo Oriente, Oman, Turchia e Tanzania.

Per gli adv, infine, l'opportunità di scambiare idee e condividere iniziative grazie al nuovo Club Intertravel Agent firmato Todra.