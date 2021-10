Msc, Meraviglia nelle acque del Nord Europa per l’inverno

08:47

Msc Meraviglia sarà posizionata nel Nord Europa. Questa la novità della stagione invernale di Msc Crociere. Dal prossimo 14 novembre, infatti, la nave opererà itinerari di 8 giorni alla scoperta delle cinque ‘Perle del Nord’.

Meraviglia farà tappa ad Amburgo, in Germania, a Southampton in Gran Bretagna, a Le Havre in Francia, a Zeebrugge, e infine a IJmuiden/Amsterdam in Olanda.



Le soste in porto dureranno fino a 12 ore per agevolare le escursioni a terra.



Voli internazionali permetteranno di raggiungere facilmente i porti.