Latitud Patagonia: riparte la programmazione per il Cile

09:42

Latitud Patagonia riparte dal Cile. L’operatore del Quality Group sta facendo registrare un buon trend di prenotazioni per l’unica destinazione dell’America Latina insieme all’Uruguay ad essere aperta per il pubblico italiano.

“Il passaggio del Cile nell’elenco dei paesi in fascia D, aperti nuovamente al turismo, non ha ottenuto grande clamore sui media – commenta il titolare e responsabile prodotto Francesco Vitali - ma la notizia non è passata inosservata ai viaggiatori che stanno premiando la destinazione con interesse. Stiamo ricevendo richieste e conferme per l’itinerario di viaggio ‘Cile Classico’ che abbiamo mantenuto in programmazione per i prossimi mesi, a partire dalle partenze del 23 e 26 dicembre”.



L’operatore inoltre dispone di cabine in allotment per le tre partenze, tra gennaio e febbraio, dell’inedita crociera di spedizione ‘Sulle orme di Magellano’: a bordo della nave Ventus Australis della compagnia di navigazione cilena Australis.



“Oltre alle buone performance del Cile – conclude Vitali - stiamo ricevendo numerose richieste anche per l’Argentina che speriamo di poter trasformare presto in conferme. L’Argentina ha ricevuto il via libera dalla Comunità Europea per i viaggi di turismo e auspichiamo che il Governo Italiano ratifichi questa opportunità”.