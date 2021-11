10:47

Dopo 14 anni passati con la carica di direttore commerciale e marketing, Maurizio Casabianca lascia Naar Tour Operator per lanciarsi in una nuova avventura professionale.

“Ringraziamo Maurizio per l'ottimo lavoro svolto in Naar e la grande professionalità dimostrata nel corso della sua lunga permanenza in azienda – è il saluto del ceo dell’operatore Frederic Naar -. Ci siamo sempre considerati una grande famiglia, ma sappiamo anche che Maurizio andrà incontro a importanti opportunità di crescita e ne siamo felici per lui”.



In Naar dal 2007, Maurizio Casabianca aveva in precedenza svolto il ruolo di direttore commerciale in Kuoni. “Lascio un'azienda che ho visto crescere e rafforzarsi nella struttura, nell'offerta di prodotto e nel posizionamento sul mercato – dice Casabianca -. Sono certo che quanto fatto insieme a un team fantastico possa costituire la base per un futuro ricco di soddisfazione”.