easyJet Holiday lancia il booking per i gruppi

Un altro passo in avanti per easyJet Holidays nei confronti del trade. La divisione della low cost ha annunciato il varo di un booking dedicato per gli agenti di viaggi che vogliono prenotare gruppi. Il progetto prevede anche una selezione di pacchetti disponibili per gruppi numerosi.

Secondo quanto riporta travelmole.com, per le prenotazioni effettuate tramite il booking gruppi è possibile modificare i nominativi fino a due settimane prima della partenza. Le prenotazioni sono riservate ai gruppi di almeno 10 persone.



La notizia arriva poche settimane dopo l'annuncio della messa in vendita, da parte dell'operatore, della programmazione estiva 2023.