di Gaia Guarino

08:35

Dopo due anni di stop, la montagna riparte e sul versante francese si celebra la riapertura degli impianti del circuito France Montagnes. Si inserisce in questo scenario l'opening del Club Med La Rosière (nella foto) che, dopo aver accolto i clienti durante l'estate, si prepara per la sua prima stagione invernale.

"Siamo contenti di ricevere i nostri ospiti - dichiara con entusiasmo Henri Giscard d'Estaing, presidente di Club Med -. È importante far sapere a tutto il mondo che le montagne francesi hanno riattivato i loro comprensori e che siamo pronti ad affrontare le sfide del periodo che abbiamo davanti".



"Vogliamo che il prodotto montagna venga apprezzato dal mercato italiano sia in estate sia in inverno - aggiunge Eyal Amzallag, vp - managing director South Europe, Middle East andemerging markets di Club Med - . Abbiamo rinnovato il resort di Pragelato in Piemonte e apriremo il 19 dicembre, sono inoltre previsti altri investimenti per il futuro".



Il futuro è luxury

Altro elemento di novità sul quale Club Med è già all'opera, è la Exclusive Collection, ossia il prodotto luxury a 5 Tridenti.

Ancora una volta il focus è sulla montagna con tre progetti ad hoc nei club di Grand Massif, Valmorel e appunto La Rosière cosicché, spiega Amzallag, "gli italiani, sempre più orientati a un consumo turistico di fascia alta, possano scegliere tra gli chalet di Pragelato, i family snow resort all'estero in prossimità della frontiera oppure optare per una soluzione Exclusive nei tre club che presto si arricchiranno di questa ulteriore possibilità all'interno delle strutture già esistenti".

E se fino a oggi nella percezione dei viaggiatori della Penisola, Club Med è stato associato a destinazioni sul mare, qualcosa sta cambiando. "Nell'estate 2021 abbiamo registrato un +4% sull'Italia rispetto al 2020. I Club Exclusive Collection hanno inciso per il 48% sulle vendite Italia rispetto a un 11% del passato. Ciò significa che il target si è spostato verso un segmento più elevato. Il nostro obiettivo per il mercato italiano non è essere i migliori ma i preferiti".