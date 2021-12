Leonardo Massa, Msc: “La crociere apripista di un nuovo, duraturo modello di vacanza”

di Isabella Cattoni

È giunto il momento di voltare pagina e aprire una fase nuova. E, anche questa volta, saranno proprio le crociere a tracciare la via. Ne è convinto il managing director Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa (nella foto), che in occasione del tradizionale scambio di auguri natalizi con la stampa, definisce la tabella di marcia dei prossimi mesi.

Mood diverso

“Il mood è cambiato. Nel corso delle ultime settimane abbiamo rimesso in discussione molte certezze. Prima dell’estate la convinzione che il vaccino potesse risolvere la crisi e riportare il mondo a una condizione pre-pandemia aveva indotto a sperare in un nuovo inizio. L’ottimismo ha accompagnato tutta la stagione estiva, caratterizzata da un riempimento ottimale delle navi anche se a prezzi più bassi. Anche settembre e ottobre stavano procedendo bene, finché la nuova ondata pandemica ci ha portato a rivedere ogni previsione. Il vaccino, per quanto indispensabile, non è la soluzione a tutte le difficoltà. Esiste un’incognita che non consente di prevedere tempi e soluzioni e la pandemia ci accompagnerà per un periodo che non siamo in grado di definire”.



Format vincente

Massa non perde però l’ottimismo: “Se nell’ultimo anno e mezzo siamo riusciti a far navigare i nostri clienti in una condizione di totale sicurezza, ritengo che il format proposto sia in grado di continuare a far viaggiare con serenità le persone. Certo, il modello del turismo e della vacanza sono profondamente cambiati; c’è un diverso concetto di normalità ma si potrà continuare a viaggiare in sicurezza”.



I numeri

I numeri sono indicativi: “nell’ultimo anno e mezzo abbiamo fatto viaggiare oltre un milione di ospiti, totalizzato circa 7 milioni di bed nights e servito oltre 21 milioni di pasti. Dati che indicano che la voglia di vacanza non si è spenta e che è possibile viaggiare in sicurezza, replicando un modello che si basa su quattro driver fondamentali. Innanzitutto il fatto di creare una ‘bolla sociale’ a bordo con clienti testati. Ma anche la spinta alla flessibilità del booking, con la possibilità di cambiare la prenotazione, e la copertura assicurativa garantita dal Covid protection plan. E, non ultima, la certezza che l’esperienza in crociera sia assolutamente rilassante e piacevole”.



Ottimismo sul futuro

Certo, ammette Massa, “Spero che dall’estate 2022 sia di nuovo possibile effettuare escursioni libere in tutti i porti toccati, ma fin da ora l’esperienza proposta è appagante. Il mood è molto diverso dal quello del 2020, siamo ottimisti; le nostre navi stanno navigando nel Mediterraneo, ai Caraibi, negli Emirati, in Arabia Saudita”.

Ottimismo condiviso dal direttore vendite, Fabio Candiani: "Nell’estate 2021 hanno navigato con noi oltre 200 mila italiani e dall’estate 2022 ci attendiamo numeri in crescita. Le agenzie resteranno al centro del nostro piano di sviluppo e tra Natale e San Silvestro provvederemo a inviare loro il nuovo contratto commerciale".