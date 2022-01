Msc Grandiosa continua la crociera. Lo statement della compagnia

14:02

Msc Grandiosa ha attraccato ieri al porto di Civitavecchia per ripartire poi alla volta di Palermo.

In merito al focolaio dei circa 150 passeggeri risultati positivi al Covid su un totale di circa 4mila persone trasportate e alle misure adottate, l’ultimo statement della compagnia precisa che “Durante i numerosi controlli messi in atto, previsti nell’ambito del rigoroso ‘Protocollo di sicurezza e salute’ di Msc Crociere, è emersa, anche a causa del sensibile peggioramento della situazione pandemica a terra, la positività al Covid di alcuni passeggeri imbarcati su Msc Grandiosa. Essi sono quasi tutti asintomatici e in buono stato di salute. Dando attuazione alle rigorose misure previste dal Protocollo, i passeggeri positivi e i loro contatti stretti sono stati immediatamente isolati in cabine con balcone e assistiti dal punto di vista sanitario, venendo sbarcati a Genova” prima e “a Civitavecchia poi, per essere trasferiti in modalità protetta presso le loro abitazioni”.



La nota prosegue sottolineando come “l’identificazione tempestiva di alcuni casi isolati ha dimostrato, ancora una volta, la validità e l’efficacia del Protocollo, rivelatosi in grado di tutelare tutti i passeggeri, i membri dell’equipaggio e i territori visitati dalle nostre navi. Esso prevede, tra le numerose misure, la vaccinazione di tutti i passeggeri e dell’intero equipaggio, che viene inoltre regolarmente testato ogni due giorni, mentre i crocieristi sono sottoposti al tampone a inizio, a metà e a fine crociera. Sulla nave vige poi il distanziamento fisico, oltre all’obbligo di indossare la mascherina e alla sanificazione continua degli ambienti e delle superfici di contatto”.



Msc Crociere conclude ricordando di aver “trasportato in sicurezza oltre un milione di passeggeri dalla ripartenza delle crociere, avvenuta nell’agosto 2020, fino a oggi. A bordo vengono applicati protocolli di sicurezza che non trovano riscontro in nessun altro settore del turismo e dell’ospitalità, permettendo di individuare casi di persone positive che a terra non sarebbero probabilmente mai stati neppure identificati e che rappresentano, in ogni caso, una percentuale nettamente inferiore rispetto ai casi di contagio sviluppati a terra". Nel pomeriggio la nave è ripartita regolarmente da Civitavecchia per proseguire il suo itinerario settimanale.