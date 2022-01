12:41

Futura Vacanze guarda all’estate e apre le vendite del Mare Italia mettendo a disposizione l’intera programmazione: oltre ai villaggi Futura Club, sono già prenotabili anche le strutture dei brand Futura Style e Futura Selected.

L’ufficializzazione dell’inizio stagione segue l’annuncio della novità comunicate nelle scorse settimane e fa da prologo all’ingresso nella programmazione delle new entry che porteranno ad arricchire la rosa dei Futura Club. L’offerta per il 2022 conta complessivamente oltre 100 strutture, distribuite tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania, Riviera Adriatica e Tirrenica. Le vendite sono aperte sia per il solo soggiorno che per il prodotto pacchettizzato, in abbinamento al trasporto aereo e navale.



Il via alla stagione

Ingenti sono gli investimenti per il piano trasporti, che interesserà i principali scali italiani con particolare attenzione agli aeroporti di Bergamo, Milano Malpensa e Verona, con voli speciali operati da Neos e Albastar.



“Archiviata con soddisfazione la programmazione delle festività natalizie, diamo il via ufficialmente all’estate 2022 con tante e importanti novità, all’insegna della qualità del servizio e della bellezza delle mete programmate, che vanno ad affiancare strutture storiche. Abbiamo lavorato molto per presentarci a questo appuntamento con un’ampia scelta di prodotto e per essere in grado di offrire una vasta disponibilità di collegamenti, capaci di mettere a disposizione della distribuzione una larga scelta di proposte” commenta Belinda Coccia, direttore commerciale (nella foto).