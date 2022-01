Sporting Vacanze, nuova campagna marketing sulle Maldive

14:01

Sporting Vacanze e Maldives Marketing and Public Relations Corporation spingono sulle Maldive avviando una campagna di marketing che sarà attiva fino a febbraio.

Scopo dell’iniziativa, che ha in serbo attività di web marketing e social media advertising, è fare focus sui punti di forza della destinazione rispetto alle aspettative del mercato italiano, posizionando le Maldive come meta del cuore in relazione ai principali segmenti di mercato: viaggi di nozze, benessere, lusso, immersioni e sport acquatici. Un focus che intende facilitare il trade nella proposizione e vendita delle Maldive come paradiso ‘safe’, anche grazie alle rigorose misure di sicurezza adottate nei resort sui diversi atolli.



Nonostante i mesi di blocco e la conseguente chiusura temporanea delle frontiere, nel 2020 l'Italia si è classificata come quarto mercato di riferimento con 46mila 690 arrivi (nel 2019 erano stati oltre 136mila, con il nostro Paese terzo mercato di riferimento). Al 1 dicembre 2021 le Maldive hanno accolto un totale di un milione 320mila turisti, di cui oltre 27mila italiani.



“Tramite questa importante iniziativa condivisa con l’ente del turismo delle Maldive intendiamo rafforzare e arricchire la nostra campagna istituzionale già attiva da qualche anno su importanti testate giornalistiche – spiega Andrea Vannucci, general manager di Sporting Vacanze -. Anche nel periodo di lockdown, infatti, abbiamo deciso di non interrompere quel processo di comunicazione finalizzato a far sognare i potenziali clienti anche nel momento in cui era di fatto vietato viaggiare. Un impegno oggi premiato da numeri che, grazie alla recente apertura dei corridoi verso le Maldive, ci fanno ben sperare rispetto a un recovery dei volumi pre-pandemia già entro il 2023”.