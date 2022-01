Club Med, continua l'espansione con due resort in Francia

08:46

Club Med ha aggiunto due nuove località francesi, Tignes e Val D'Isere, nella stagione invernale 2022/23. Le vendite sui due resort, la cui apertura è prevista per dicembre 2022, sono già aperte.

L’ultima novità riportata da TTG Media si inserisce nel solco della strategia di espansione mondiale dell'operatore, con resort come La Rosiere e Seychelles aperti entrambi nel 2021.

Nel corso dei prossimi cinque anni, Club Med sta valutando un’ulteriore espansione in diverse aree del mondo, tra cui quella che coinvolge gli Exclusive Collection Suites-Apartments a La Rosiere, una stazione sciistica Exclusive Collection nello Utah e un nuovo resort in Benin.



Il nuovo 4 Tridenti Club Med Tignes si trova a 2.100 metri di altitudine e offre strutture per l'accesso diretto alle piste, 405 camere e uno spazio Exclusive Collection con 25 suite. Il resort offrirà una varietà di opzioni per la ristorazione, tra cui il ristorante principale Le Val Claret, il lounge gourmet Solstice, oltre a un lounge bar e a una terrazza all'aperto. Comprenderà anche una spa con sala relax, parete di sale con proprietà ricostituenti e la più grande piscina coperta del Club Med in un resort alpino.



Un'altra novità nel portafoglio francese di Club Med è il suo primo resort 5 Tridenti Exclusive Collection in montagna, in Val d'Isere.

Dopo una ristrutturazione del valore di 47,5 milioni di euro, il resort includerà 91 nuove camere deluxe con balcone, 95 camere e 30 suite. Disporrà anche di un centro benessere e fitness, una piscina coperta di 17 metri, un centro benessere con 10 sale per trattamenti e sale per l'allenamento in palestra, nonché strutture per l'accesso diretto alle piste, lezioni private e di gruppo, sci alpinismo, parapendio e pattinaggio sul ghiaccio.



Estelle Giraudeau, amministratore delegato di Club Med Uk e Nord Europa, ha affermato che la società è stata fiera di aprire i nuovi resort nonostante i "tempi difficili che l'industria dei viaggi ha dovuto attraversare nel corso degli ultimi due anni”.