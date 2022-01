Al via Contigo, dmc nata dalla joint venture fra Viajes El Corte Inglés e Jumbo Tours

12:54

Il Gruppo Viajes El Corte Inglés e Logitravel hanno raggiunto un accordo con Alpitour Group-Jumbo Tours per avviare una joint venture che si chiamerà Contigo.

La nuova dmc si specializzerà nel ricettivo nelle principali destinazioni turistiche come ad esempio Spagna, Baleari Canarie, Italia, Francia, Messico, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Cuba, Nord Africa e Maldive.

Destinazioni "di grande richiesta e di grande interesse per Viajes El Corte Inglés", come specificato in un comunicato riportato da Hosteltur. Jumbo Tours Group, società appartenente al 100% al Gruppo Alpitour, è una dmc con una vasta esperienza che mantiene un buon rapporto professionale sia con Viajes El Corte Inglés sia con Logitravel.

Jumbo Tours è inoltre ben posizionato nelle principali destinazioni di interesse per Viajes El Corte Inglés e Logitravel. Due fattori chiave che hanno reso possibile l'accordo e che rappresentano la base di sviluppo della nuova joint venture.



Contigo punta ad aumentare gradualmente il proprio fatturato nei prossimi anni; le prime previsioni indicano una crescita del 27% nell’arco di 4 anni fino al 2025, sulla base del fatturato realizzato con Jumbo Tours nel 2019.

Secondo Jorge Schoenenberger, ceo del Grupo Viajes El Corte Inglés, "Grazie a questa joint venture miglioreremo la nostra conoscenza del cliente e, quindi, la nostra capacità di servizio a livello globale. Questo ci consentirà anche di continuare a crescere, aggiungere più valore alle destinazioni e controllare la qualità dei prodotti".

Allo stesso modo, un altro degli obiettivi di Viajes El Corte Inglés è aumentare l'efficienza, essere più vicini al cliente sul posto di vacanza e conoscere ancora meglio la destinazione.

Con la nuova joint venture, inoltre, si intende rispondere anche alle esigenze corporate e Mice.



Spiega Ginés Martínez, ceo di Jumbo Tours Group e ora anche ceo di Contigo: “Per il nostro Gruppo è un orgoglio far parte di questo progetto. Crediamo nelle alleanze basate su comunanza di valori e capacità e in questo senso la capacità distributiva del Gruppo formato da Viajes El Corte Inglés e Logitravel è indiscutibile. Jumbo Tours Group, da parte sua, ha il business ricettivo e il servizio clienti nel suo dna. Inoltre, abbiamo uno stretto rapporto commerciale con entrambe le società da molti anni e l'adattamento strategico sarà semplice”.