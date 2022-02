Ota Viaggi lancia il catalogo estivo: novità dalla Sardegna alla Sicilia

14:22

Ota Viaggi lancia il suo catalogo per l’estate 2022, presentando 71 strutture alberghiere disseminate fra Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Toscana, Abruzzo e Campania.

Anche quest’anno vengono riconfermate le strutture che da anni fanno parte della selezione Ota Viaggi, prodotti di punta come Marina Rey, Limone Beach, Mangia’s Marmorata Seaview Resort, Eurovillage, I Giardini di Cala Ginepro, Club Esse Palmasera e Club Esse Roccaruja in Sardegna, Mangia’s Torre del Barone, Cds Hotels Terrasini, Athena Resort e Costa Verde in Sicilia, Riva Marina Resort in Puglia e Club Esse SunBeach in Calabria.



A queste si aggiungono le novità: in Sardegna il Mangia’s del Golfo Charme Club (nella foto); in Sicilia il Cefalù Resort Sporting Club; in Calabria il Villaggio Hotel Bahja; in Toscana Club Bolgheri Marina Resort e il Toscana Charme Resort. Seimila camere totali e 15mila posti letto, disponibili da maggio a settembre sono pronti ad accogliere ospiti di ogni età.



Il catalogo raccoglie in 132 pagine il meglio di strutture e servizi e riporta anche un inserto di 80 pagine tecniche con le condizioni dettagliate e le tabelle prezzi.

La pubblicazione cambia volto scegliendo di lasciare più spazio alle immagini e reperire le informazioni più importanti a colpo d’occhio, con una copertina a tutta pagina per una facile riconoscibilità sullo scaffale.



Disponibile già da ora in formato digitale, consultabile e scaricabile sul sito di Ota Viaggi, il catalogo verrà distribuito nella sua versione cartacea in 6mila 500 adv dalla fine di marzo. Al suo interno tante promo per tutti come Bimbi Gratis, Pacchetto Nave, formule di Più Volo e Trasferimenti e Più Trasferimenti, che si associano al lancio della campagna commerciale Io Prenoto…Anticipa l’estate.



Nelle prossime settimane Ota rilascerà nuove strutture che andranno ad arricchire l’ampia offerta con un’extra programmazione disponibile unicamente nel catalogo in formato digitale.