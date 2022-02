Cunard: la Queen Anne in flotta dal 2024

08:47

Si chiamerà Queen Anne e il debutto è previsto per l'inizio del 2024. L’ultima nata di casa Cunard sarà la 249esima della leggendaria linea britannica e la prima di Cunard da quando la Queen Elizabeth è entrata in servizio nel 2010.

Come riportato da Travel Weekly, Queen Anne doveva originariamente entrare a far parte della flotta quest'anno, ma il battesimo è stato ritardato dalla pandemia. Quando entrerà in servizio, la Queen Anne avrà una livrea nuova. Le vendite delle crociere a bordo di Queen Anne saranno aperte da maggio.



Intanto, la compagnia ha reso noto che durante l’ultima settimana le prenotazioni sull’estate 2023 sono state eccezionali. Durante i primi due giorni di febbraio, Cunard ha registrato "vendite ed entrate da record. Siamo entusiasti della risposta al nostro programma di viaggio per l'estate 2023, che ha superato le nostre vendite record del 2021, quando abbiamo aperto le prenotazioni per le crociere estive di Queen Elizabeth ", ha affermato Jamie Paiko, vice president of sales di Cunard North America. Il programma di Cunard per il 2023 include 150 partenze che fanno scalo in 120 porti.