08:31

Un’accelerata decisa per assumere ancora una volta il ruolo di capofila per la ripresa del comparto turistico come già avvenuto lo scorso anno, almeno prima dell’arrivo della variante Omicron. Le crociere riaccendono i motori e nel segmento Costa riparte di slancio agendo su due fronti nel giro di pochi giorni: agenzie di viaggi e prodotto.

Le agenzie

Che le intenzioni di ripartire in quarta ci fossero tutte lo aveva anticipato il mese scorso il country manager Italia Carlo Schiavon che, intervistato da TTG Italia, aveva anticipato cosa bolliva in pentola per l’anno in corso, con numerose novità in programma. Poi il progressivo miglioramento nella situazione dei contagi ha imposto una spinta in avanti: la prima mossa si è rivolta ai partner della distribuzione con il rilancio di Costa Next. Il programma di servizi di Costa Crociere dedicato alle agenzie di viaggi si presenta con una formula rinnovata e ampliata e un catalogo di servizi ancora più personalizzabile.



Numerosi sono i servizi presenti nel catalogo Costa Next 2022 dedicati allo sviluppo del business e alla comunicazione efficace e innovativa, alla formazione sull’uso dei social media e alle relative tecniche di vendita. A disposizione delle agenzie ci saranno anche materiali per migliorare l’appeal del punto vendita e una serie di strumenti utili per fidelizzare meglio il cliente e agevolare la trasformazione digitale del lavoro, come il nuovo servizio Social Media Support.



Itinerari ed escursioni

Poi ieri il secondo colpo: Costa ha rotto gli indugi e annunciato che già da quest’anno tornerà ad essere operativa tutta la flotta (22 navi in totale) con la new entry Costa Toscana, che debutterà all’inizio di marzo. “Il 2021 ci ha visto movimentare in sicurezza oltre 1,5 milioni di ospiti, raggiungendo un primato davvero unico ed eccezionale, considerando il contesto in cui abbiamo operato – ha commentato Roberto Alberti, svp & chief commercial officer -. Abbiamo anche registrato livelli di soddisfazione mai avuti in precedenza, e questo grazie agli sforzi e agli investimenti che abbiamo effettuato fin dalla ripartenza delle nostre operazioni”.



Il programma di Costa prevede un totale di oltre 1.800 crociere da primavera 2022 all’inverno 2022-23, che porteranno alla scoperta di 179 destinazioni in tutto il mondo, con itinerari dai 3 ai 127 giorni di durata. Non solo: sempre per l’estate la compagnia sta programmando le escursioni in modalità libera. Un ulteriore passo per chiudere con il recente passato e tornare a un livello di normalità sempre sotto l’insegna del rispetto dei protocolli di sicurezza.